Bologna: Vincenzo Italiano prepara il turnover in vista della finale di Coppa Italia

Troppo importante la Coppa Italia per puntare tutto sul campionato e allora il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano rinuncia a Jens Odgaard, il giocatore reinventato trequartista attorno al quale ha disegnato il Bologna con il 4-2-3-1 che da ottobre (allora 13esimo in classifica) ha dato il via alla rimonta culminata con il quarto posto.

Odgaard da due mesi convive con un problema nella zona tra inguine e addome e si allena a scartamento ridotto: sarà risparmiato per la finale di Coppa Italia, con Fabbian pronto a prendere il suo posto sulla trequarti.

Probabile quindi che il tecnico valuti un turn over ragionato per avere a disposizione gli effettivi nell'ultimo atto di Coppa Italia. Insieme a Odgaard, nella giornata di oggi rimarranno a Casteldebole ad allenarsi anche Ndoye e Holm, da recuperare dopo guai muscolari e sulla via del rientro. Calabria ha bisogno di ritrovare minuti, come pure Castro: probabili le staffette con De Silvestri e Dallinga. Probabile turn over anche tra difesa e centrocampo, dove Aebischer e Pobega contano di avere minuti, come pure Lykogiannis e Casale.