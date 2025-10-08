Bonfiglio, pallavolo modello per tutto lo sport italiano

"E' sempre un piacere essere qui, in 100 giorni è la terza volta che sono qui a portare squadre vincitrici e l'emozione è sempre la stessa": lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, parlando al Quirinale durante l'incontro delle due nazionali, maschile e femminili, di pallavolo al Quirinale. "La federazione pallavolo ha compiuto una impresa straordinaria: oggi abbiamo qui per lei e per il Paese le sorelle e i fratelli d'italia - ha aggiunto Buonfiglio, rivolgendosi al Capo dello Stato - Per l'Italia è una cosa mai successa, l'ultima volta nel mondo era successo 65 anni fa", ha detto riferendosi all'Unione Sovietica.

"Siete un modello per tutto il mondo sportivo italiano - ha poi detto rivolgendosi al presidente Fipav, Manfredi - Complimenmti alla federazione per come avete strutturato in maniera capillare: la pallavolo e' produttrice di esempi e comportamenti, ma anche un modello da studiare tecnicamente".

Il presidente del Coni ha poi ringraziato Mattarella: "Caro presidente, non possiamo che dirle grazie per l'attenzione e l'affetto. La consideriamo uno di noi, uno che sta in panchina ma che fa sempre il tifo per noi. Faremo in modo che inno d'Italia continui anche d'inverno all'appuntamento piu importante, Milano Cortina. Viva l'italia, viva lo sport".