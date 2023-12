Bonucci a Chiellini, 'Tanta strada insieme, tu un vero amico'

Nel 2010 ci siamo incontrati e da allora abbiamo fatto un lungo cammino insieme, uno accanto all'altro, vincendo memorabili battaglie. Abbiamo affrontato sfide in cui eravamo uno la spalla dell'altro. Abbiamo raggiunto vette europee che non avremmo mai immaginato. In questo percorso abbiamo gioito, sofferto, condiviso, discusso e lottato sempre pensando al bene dell'altro, proprio come fanno due amici. Perché tu sei uno dei pochi veri amici che il calcio mi ha regalato. Leonardo Bonucci saluta così l'ex compagno di squadra tra Juve e Nazionale, Giorgio Chiellini, che ha appena annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. "La nostra amicizia continuerà sicuramente fuori dal campo" - ha scritto Bonucci su Instagram - "ma di fronte a questa chiusura del cerchio che il calcio impone a ognuno di noi, il mio più grande ringraziamento non poteva mancare. Sei stato un esempio per me, per milioni di tifosi e per un'infinità di ragazzini che sognano di diventare come Chiello! Ci sarà una nuova tappa che ti aspetta, ma ora è il momento di goderti la tua famiglia. Ci vediamo presto capitano, ti voglio bene".