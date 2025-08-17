Boranga, in campo a 82 anni perché sono un ragazzo adulto

"In campo a più di 80 anni? Si può fare. Certo se sei in forma e sei allenato. In fin dei conti a quell'età si è solo dei ragazzi adulti": parola di Lamberto Boranga, medico specializzato in cardiologia e medicina dello sport, che si prepara a tornare in campo come portiere a Trevi, i prima categoria umbra, all'età di 82 anni. "Oggi gli adulti hanno più interesse dei ragazzi, io sono sempre in movimento. Altro che televisione e giornale" ha detto parlando con l'ANSA.

"Cosa direi a un mio assistito se mi dicesse che vuole fare l'atleta a 82 anni? Gli chiederei 'sei allenato?', 'sei in forma?'. Gli farei fare tutte le prove mediche necessarie come faccio io e poi se è tutto a posto gli direi 'si può fare'" ha assicurato.

Boranga ha appena firmato il tesseramento con il Trevi. "Farò una partita a ottobre - ha spiegato - e poi si vedrà. Non voglio certo entrare nello spogliatoio e comandare. Anche perché a ottobre parteciperò ai campionati europei master di atletica leggera a Madeira. Io mi alleno sempre. Salto in lungo, triplo, con l'asta, per ogni disciplina".

Da un mese il cardiologo-portiere si allena per tornare in campo. "Lo faccio con Marco Bonaiuti - ha sottolineato - che all'Inter ha seguito Samir Handanovic. Ho buone sensazioni ma non so se riuscirò a fare tutta la partita".

Boranga ha scelto di tornare a Trevi al quale è particolarmente legato. "Da ragazzo ero un pò così e il calcio mi ha davvero aiutato tanto" ha concluso.