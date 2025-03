Boston Celtics superano i Denver Nuggets: dimostrazione di forza nell'NBA 2023

I campioni in carica dei Boston Celtics hanno battuto Denver 110-103 dando una dimostrazione di forza contro i campioni NBA nel 2023. Ai Nuggets non è bastata la discreta prestazione di Nikola Jokic che ha sfiorato il triplo doppio con 20 punti, 14 rimbalzi e 9 passaggi. Entrambe le formazioni sono al secondo posto nella classifica delle rispettive conference (43-18 per Boston, 39-22 per Denver) e non si affronteranno più in questa stagione, eccetto che in una possibile finale NBA a giugno.

Leader nell'Est, Cleveland ha sofferto contro Portland (133-129 ai supplementari) ma ottiene il 10mo successo consecutivo.

I Thunder di Oklahoma City, solido leader a ovest (49-11) ha superato i San Antonio Spurs dopo tre quarti giocati alla rincorsa: decisivo come sempre Shai Gilgeous-Alexander, autore di 31 punti e 8 passaggi. Il rookie texano Stephon Castle, entrato dalla panchina, si è distinto con 32 punti e 8 rimbalzi.

I Lakers hanno conquistato una seconda vittoria in tre giorni nel derby di Los Angeles contro i Clippers (108-102), grazie anche a Luka Doncic. Lo sloveno ha segnato 29 punti, preso 6 rimbalzi e distribuito 9 passaggi. A Phoenix, i Suns sono stati battuti dai Minnesota Timberwolves di Anthony Edwards, autore di 44 punti.

I risultati delle partite giocate nella notte: Phoenix-Minnesota 98-116 LA Lakers-LA Clippers 108-102 Miami-New York 112-116 Orlando-Toronto 102-104 Utah-New Orleans 121-128 San Antonio-Oklahoma City 132-146 Indiana-Chicago 127-112 Cleveland-Portland 133-129 Boston-Denver 110-103.