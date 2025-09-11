Bove fa una visita a sorpresa nello spogliatoio della Fiorentina

Abbracci, un lungo applauso e tanta commozione. Lo spogliatoio della Fiorentina ha accolto così la visita ("a sorpresa", la definisce il club sul proprio sito) di Edoardo Bove. Il centrocampista, fermato il primo dicembre 2024 da un malore accusato in campo durante la partita casalinga contro l'Inter, si è soffermato con i suoi ormai ex compagni e li ha abbracciati uno ad uno. "Vi voglio bene" li ha quindi salutati.