Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Bove fa una visita a sorpresa nello spogliatoio della Fiorentina

Applausi ed abbracci con gli ex compagni, "vi voglio bene"

di Redazione Sport
11 settembre 2025
Applausi ed abbracci con gli ex compagni, "vi voglio bene"

Applausi ed abbracci con gli ex compagni, "vi voglio bene"

XWhatsAppPrint

Abbracci, un lungo applauso e tanta commozione. Lo spogliatoio della Fiorentina ha accolto così la visita ("a sorpresa", la definisce il club sul proprio sito) di Edoardo Bove. Il centrocampista, fermato il primo dicembre 2024 da un malore accusato in campo durante la partita casalinga contro l'Inter, si è soffermato con i suoi ormai ex compagni e li ha abbracciati uno ad uno. "Vi voglio bene" li ha quindi salutati.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su