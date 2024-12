Bove: Lautaro 'angosciante per noi partita era finita lì'

"Abbiamo vissuto l'accaduto con tanta angoscia, con preoccupazione, è stato un momento brutto, non bello da vivere, adesso l'importante che stia bene, Palladino ci ha ringraziato per il gesto, ma gli ho risposto che per noi era finita lì la partita, l'importante è la salute". lo dice il capitano dell'Inter Lautaro Martinez a margine del Gran Galà del calcio parlando del malore di Edoardo Bove durante la partita Fiorentina-Inter. Ora che il giocatore sta bene, si deve decidere la data del recupero del match. "Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, non sappiamo quale sarà la data - spiega Lautaro -, il calendario è stretto, ma dobbiamo adeguarci. Si gioca troppo, ma ci adeguiamo. Il nostro obiettivo è scendere in campo ed essere concentrati".