Bove: Marotta 'decisione spontanea fermare la gara'

''Ho parlato con Pradè poco fa sono qui per dare vicinanza dell'Inter e di tutto il mondo dello sport alla famiglia di Bove e alla Fiorentina. Siamo una comunità, quando capitano situazioni così umanamente negative è normale fermarsi e prendere decisioni spontaneamente di sospendere la partita. Ho visto tutti i giocatori e l'arbitro coinvolti, speriamo non si tratti di nulla di grave''. Così il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta. ''La salute di un ragazzo di 22 anni è ciò che conta di più - ha ripreso il dirigente nerazzurro - Vedremo quando recuperare la gara ma non abbiamo assolutamente affrontato questo tema. Ora conta altro, auguriamo a Bove una pronta guarigione''.