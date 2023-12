Boxe: Irma Testa 'preparazione per Parigi procede bene'

"Mi sto preparando bene per l'Olimpiade, fortunatamente mi sono qualificata con largo anticipo. L'obiettivo adesso è solo uno: Parigi. Tutta la mia preparazione è volt per arrivare lì". Lo ha detto Irma Testa, bronzo olimpico a Tokyo 2020 nel pugilato, durante l'evento "L'Aniene mette i guantoni", un evento in programma al Circolo Aniene che presenta le sue sezioni pugilato e prepugilistica. "A coloro che si avvicineranno al pugilato dico che hanno fatto bene perché è uno sport completo - ha aggiunto - La pace interiore dopo ogni allenamento non l'ho trovata in nessun altra attività e credo che questo è il valore in più di questa disciplina". All'evento presenti anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e la vice presidente vicaria del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Silvia Salis. "Questo è un circolo che ha due anime: il club e l'associazione sportiva dilettantistica. Quest'ultima è affiliata a 17 federazioni e quando fu fondata nel 1892 si faceva solo canottaggio, non c'era un'altra mission sportiva. Negli ultimi tre decenni, invece, ne sono state fatte tante di storie. Ora se ne aggiunge un'altra della quale sono orgoglioso", ha detto Malagò. "L'Italia femminile della boxe sa dove vuole arrivare e speriamo la nuova sezione produca nel giro di poco grandi atleti", è stato invece l'augurio della Salis.