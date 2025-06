Brescia Calcio escluso dai campionati: Cellino non paga gli stipendi

Sono definitivamente svanite le speranze che Massimo Cellino possa ottemperare alle scadenze federali e a pagare entro le 15 gli stipendi degli ultimi due mesi dei tesserati del Brescia Calcio. Cellino come già aveva annunciato più volte nell'ultimo periodo e confermato nella serata di ieri non ha voluto depositare sui conti del club i 3 milioni di euro che sarebbero serviti per saldare le pendenze. Questo porta il Brescia ad essere escluso dai campionati professionistici e la società va incontro al concordato fallimentare dopo 114 anni di storia.