Brignone in testa dopo prima manche di gigante a Tremblant

Con il tempo di 1.06.50, l'azzurra Federica Brignone è al comando dopo la prima manche del primo slalom gigante di Coppa del Mondo di Mont Tremblant. Dietro di lei, la svedese Sara Hector in 1.06.61 e la svizzera Lara Gut-Behrami in 1.06.85. La campionessa Usa Mikaela Shiffrin è quinta in 1.06.97, mentre per l'Italia ci sono Marta Bassino settima in 1.07.46 e Sofia Goggia - partita con il pettorale 18 dopo il buon nono posto conquistato nel gigante di Killington - nona in 1.07.91. Nella classifica seguono Roberta Melesi tredicesima in 1.08.69 e più indietro Elisa Platino in 1.09.73. Si gareggia a soli 600 metri di quota, nella località montana preferita dagli abitanti di Montreal ed entrata per la prima volta nel circuito di Coppa del Mondo. La pista è abbastanza lunga ma senza grandi pendenze e con una bella serie di dossi anche artificiali per movimentare il percorso. Seconda decisiva manche alle ore 20.15 italiane.