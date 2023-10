Bundesliga: il Bayern festeggia Neuer, 8-0 al Darmstadt

Otto gol all'avversaria di turno sono stati ritenuti sufficienti dai giocatori del Bayern Monaco per rendere memorabile il ritorno di Manuel Neuer, il capitano tornato finalmente tra i pali dopo l'incidente sugli sci dello scorso dicembre. A subire la valanga di reti è stato il Darmstadt, ospite all'Allianz Arena nella nona giornata di Bundesliga. Menzione speciale per Harry Kane, che ha impreziosito la sua tripletta con un tiro da centrocampo, e per l'arbitro, che ha espulso ben tre giocatori, uno della squadra di casa, nel primo tempo, chiusosi sullo 0-0. Il vantaggio numerico ha favorito i bavaresi, che hanno segnato in media una rete ogni sei minuti, l'ultima firmata proprio da Kane, alla seconda tripletta stagionale. Il capocannoniere del torneo, con 14 reti contro le 12 del britannico, resta però il guineano Guirassy dello Stoccarda, squadre che però ha subito la prima sconfitta casalinga della stagione nel perso 3-2 con l'Hoffenheim, scivolando al terzo posto in classifica, alle spalle del Bayern, provvisoriamente in testa con 23 punti, e del Bayer Leverkusen, che ne ha 22 ma deve giocare domani così come il Borussia Dortmund, al momento a quota 20. Continua il momento nero dell'Union Berlino, alla decima sconfitta consecutiva tra campionato e Champions. La squadra della capitale ha perso 2-0 a Brema, andando sotto su autorete prima di restare in dieci per l'espulsione di Khedira, facilitando il raddoppio del Werder.