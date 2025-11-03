Buonfiglio '27/11 presentiamo piano strategico Coni al Governo'

"Il 27 novembre presenteremo il piano strategico del Coni ad Abodi e Giorgetti". Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, durante il Consiglio Nazionale dov'è presente anche il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi. "Grazie ministro per la disponibilità - ha aggiunto -, noi abbiamo costituito diversi tavoli che stiamo portando avanti con impegno e a oggi possiamo definirci soddisfatti". Buonfiglio ha poi concluso: "Sono trascorsi 84 giorni lavorativi dal 26 giugno in cui sono stato votato. Abbiamo affrontato con determinazione il primo vero impegno, metterci in gioco tutti quanti, evidenziando con forza la centralità di questo organismo e degli organismi sportivi". Buonfiglio, insieme ad Abodi, ha poi consegnato le Stelle d'Oro al merito sportivo. Tra i premiati l'ex tuffatrice Tania Cagnotto, il presidente del Coni Lombardia Marco Riva e il neo presidente della Federbocce, Roberto Favre.