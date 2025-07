Buonfiglio, 'alleggerire costo sport, aiutare volontariato'

"Il volontariato di base merita tanto rispetto: dovremmo cercare di alleggerire le problematiche burocratiche, perché altrimenti qui nessuno più organizza nulla". Lo ha affermato Luciano Buonfiglio, nuovo presidente del Coni, a margine della serata di gala del premio internazionale Fair Play Menarini.

"Dovremmo alleggerire il costo di fare sport, perché oggi per far fare sport a un ragazzino ci vuole innanzitutto il tempo di chi lo accompagna, e poi comincia a costare. Dobbiamo fare in modo che lo sport attraverso l'educazione sociale, l'educazione alimentare, l'educazione comportamentale, faccia sì che ci siano cittadine e cittadini migliori".

Per Buonfiglio "chi fa sport deve comportarsi bene non solo sul campo, ma anche nella vita quotidiana, perché abbiamo questi valori, ma abbiamo anche l'obbligo di portarli quotidianamente fuori, verso il nostro amico, verso la nostra compagna, verso tutti, perché siamo un esempio di valori, e oggi abbiamo bisogno di renderli normali sempre di più".