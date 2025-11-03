Buonfiglio 'condannati ad essere un modello di comportamento'

"Per avere una nazione ricca di valori siamo felicemente condannati ad essere un modello di comportamento. Mi è piaciuto tutto, tante discipline, società, dirigenti, tecnici, atleti, atlete di diverse discipline ma un'anima sola che rappresenta quei valori che siamo condannati a portare avanti, siamo l'ultimo baluardo per mantenere obiettivi come rispetto, passione, entusiasmo, determinazione, non esistono scorciatoie, è l'esempio quotidiano che vuole mettercela tutta". Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, durante la cerimonia di consegna dei Collari d'Oro. Poi, in conclusione, Buonfiglio ha voluto fare un "in bocca al lupo a Giovanni Malagò per l'impegno olimpico e abbraccio i presidenti Gios e Roda e tutti gli atleti", conclude.