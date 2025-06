Buonfiglio 'Coni non va cambiato, va migliorato'

"Dobbiamo essere protagonisti di un percorso di evoluzione. La parola cambiamento non mi piace, mi piacere evolvermi e il mio pensiero va agli atleti che hanno stampato sul petto il nostro scudetto. Il Coni non va cambiato, ma si deve sempre migliorare". Lo ha detto Luciano Buonfiglio, n.1 Fick e candidato presidente Coni, durante il suo intervento nel Consiglio Nazionale elettivo prima del voto. "La storia che abbiamo vissuto ci ha resi sempre orgogliosi - ha aggiunto -. Siamo piacevolmente condannati a continuare a vincere, solo così possiamo far parlare di noi".

E poi ancora: "Cosa dobbiamo fare allora? Intanto coordinarci con il Governo e Sport e Salute per un piano strategico quadriennale. Per questo abbiamo ideato i dipartimenti, ognuno di voi sarà coinvolto per produrre iniziative che qualche volta abbiamo subite. Abbiamo la forza e la competenza per essere protagonisti e proporre quelle iniziative che devono far sì che il Coni sia sempre protagonista nel mondo".