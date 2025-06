Buonfiglio 'federazioni strutturate per continuare a vincere'

"Domani mattina vedrò Abodi e la settimana prossima vedrò il ministro Giorgetti". Così Luciano Buonfiglio, neo eletto presidente del Coni, al Trofeo Settecolli a Roma risponde a chi chiede se aveva già avuto modo di sentire il ministro per lo sport e i giovani per iniziare a programmare il dialogo con la politica. Poi, proiettandosi già al futuro sportivo, Buonfiglio ammette come "mi hanno chiesto come affronterò il cammino per Los Angeles, ho detto che abbiamo delle certezze perché le federazioni sono strutturate per continuare felicemente ad essere condannate a vincere". Infine una battuta sul Settecolli: "Questa non è solo la prima uscita pubblica, ma è la prima volta che vengo a vedere questa manifestazione. Ne vado via con una flebo di entusiasmo. Per i nostri azzurri basta vedere i tempi, veramente strabilianti", conclude.