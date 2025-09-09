Buonfiglio 'Impegno e insieme per un'Italia protagonista'

"I presidenti federali si impegnano tutti giorni per i nostri successi. E oggi il ministro Tajani ci sta arricchendo con nuovi ambasciatori, un prodotto importantissimo per il nostro brand perché questi atleti diventano il corpo diplomatico dello sport". Lo ha detto il presidente del Coni durante la firma del protocollo tra Maeci, Ministero per lo Sport, Coni e Cip per promuovere l'Italia all'estero. "Concludo con tre parole: Impegno, insieme e Italia, tre 'i' per far sì che il nostro paese sia sempre protagonista", ha concluso Buonfiglio.

"Grazie per l'invito - dice invece il n.1 del CIP, Marco Giunio De Sanctis -. Fa piacere l'inserimento del Cip perché anche noi siamo parte della galassia del mondo dello sport. La parte agonistica è importante perché lo sport parla con i risultati, ma attraverso queste iniziative possiamo utilizzare lo sport come veicolo comunicativo e culturale".