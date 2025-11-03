Buonfiglio 'noi in sintonia con il Governo per vincere ancora'

"Questa è la cerimonia che riconoscere il valore di chi si è contraddistinto. Ma non solo con gli atleti, perché non si vince da soli". Lo ha detto Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, durante la cerimonia di consegna dei Collari d'Oro "Sono tanti i successi che rappresentano un gioco di squadra - ha aggiunto -. Ogni istituzione deve sapere quale sia il suo ruolo perché le medaglie sono di tutti. E per continuare a vincere come stiamo facendo oggi c'è bisogno di sinergia, armonia e disponibilità all'ascolto. Soprattutto dobbiamo essere in sintonia con il Governo e Sport e Salute. Per questo stiamo preparando un programma quadriennale che presenteremo".

E Sono quattro i ministri del governo italiano presenti alla cerimonia di consegna dei Collari d'Oro del Coni. Dal vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, passando per il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, fino al ministro dell'interno, Matteo Piantedosi e quello per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. Presenti anche il capogruppo di Forza Italia alla Camera e n.1 Fin, Paolo Barelli, il presidente della federtennis e padel Angelo Binaghi e l'ad di Sport e Salute Diego Nepi Molineris.