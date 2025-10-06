Buonfiglio, stupito revoca Ipc sospensione Russia e Bielorussia

"E' una decisione che avrebbe dovuto essere condivisa con il Cio. Olimpiadi e Paralimpiadi viaggiano nello stesso senso". Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, si è detto "stupito" della revoca da parte del Comitato paralimpico internazionale (Ipc) della sospensione di Russia e Bielorussia. "Non sto dicendo - aggiunge - che sia giusto o sbagliato, sto dicendo che le modalità di comportamento meriterebbero più rispetto di condivisione. Siamo tutti per far sì che lo sport resti fuori dalla politica, però stiamo vedendo ad esempio quello che avviene a Gaza, non siamo di ferro. Però rispettiamo le regole, il Coni fa parte del Cio e degli organismi internazionali e spetta a loro decidere. A me farebbe piacere che lo sport rimanesse sempre fuori dalle decisioni della politica". Poi Buonfiglio ha risposto così ad una domanda su Israele: "a livello olimpico cosa dobbiamo aspettarci? Il mio pensiero personale va per la pace e per il rispetto. Quello che sta avvenendo - afferma il presidente del Coni - è il fallimento delle diplomazie internazionali. Ripeto: il Coni rispetta le decisioni degli organismi deputati a decidere. Non ho parlato di questo tema con la presidente Coventry nell'ultimo incontro a Losanna. Ho ribadito che saremo perfettamente pronti per le Olimpiadi invernali. Il presidente della fondazione Milano-Cortina Malagò ha svolto un ruolo eccezionale, il governo ha investito qualche miliardo per realizzare tutte le opere. Saremo pronti e sarà un successo per l'Italia".