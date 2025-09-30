Buonfiglio vede Coventry 'Coni centrale,governo è con noi'

Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha incontrato a Losanna il presidente del Cio Kirsty Coventry. Buonfiglio era accompagnato dal segretario generale Carlo Mornati. All'incontro era presente anche il membro d'onore del Cio, Francesco Ricci Bitti. Nel corso dell'incontro, durato circa un'ora, sono stati affrontati diversi temi di carattere sportivo a cominciare dagli imminenti Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Buonfiglio e la Coventry si sono soffermati sulle recenti reciproche interlocuzioni col Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, esprimendo entrambi ampia soddisfazione per i colloqui. Si è parlato anche della governance delle Olimpiadi Giovanili di Dolomiti Valtellina 2028, nonché dei programmi di sviluppo del Coni nel quadriennio fino ai Giochi di Los Angeles 2028. La Coventry ha molto apprezzato che sia il Presidente sia il Segretario Generale del Coni sono due ex atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi (Mornati ha vinto anche la medaglia d'argento a Sydney 2000, l'edizione in cui la Coventry esordì appena diciassettenne), e ha consegnato ad entrambi il certificato di "Olympian" da Lei firmato. Ha poi espresso soddisfazione per la conferma della struttura operativa del CONI con la quale - ha detto - "abbiamo sempre lavorato bene e abbiamo una consolidata intesa".

Buonfiglio e Mornati hanno invitato il Presidente del Cio a visitare a Roma il Centro di Preparazione Olimpica del Coni "Giulio Onesti" e a visitare Casa Italia, per una serata, durante Milano Cortina 2026. Prima dell'incontro con Kirsty Coventry i vertici del Coni si erano intrattenuti per altre riunioni operative col Direttore del Dipartimento di NOC Relations, James McLeod, che sovrintende anche alla struttura della Solidarietà Olimpica e al Progetto Olympism365, accompagnato da Jerome Poivey e Nils Holmegaard.

"Sono molto soddisfatto di questa giornata nel quartier generale del Cio - ha commentato Buonfiglio all'uscita -. Qui si respira davvero lo spirito olimpico. Questa visita era stata programmata da tempo e decisa fin dal mese di agosto quando abbiamo incrociato le agende. La presidente Coventry mi è sembrata molto determinata e motivata. A lei abbiamo ribadito la centralità del Coni nelle dinamiche di politica sportiva e nei rapporti col Governo. Su Milano Cortina 2026 lei ha le idee chiare e sta apprezzando l'impegno economico profuso dall'Esecutivo italiano. La aspetto a Roma entro la fine dell'anno perché così potremo ricambiare l'ospitalità al nostro Centro di Preparazione Olimpica che è un'eccellenza invidiata ed elogiata da tutto il mondo sportivo".

"Con gli uffici del Cio siamo in continuo contatto - ha aggiunto Mornati -. Le interlocuzioni con James McLeod e il suo staff sono sempre costanti. Abbiamo progetti importanti che dovremo portare avanti assieme al CIO nei prossimi mesi. Siamo veramente contenti per come siamo stati accolti. Il Coni è da sempre un punto di riferimento importante per il mondo olimpico e oggi ne abbiamo avuto la conferma".