Cagliari: Pisacane "peccato, volevamo una classifica più serena"

'Bene nei primi 40 minuti, poi il Sassuolo ha preso coraggio'

di Redazione Sport
30 ottobre 2025
ha detto - abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Da quel momento in poi il Sassuolo ha preso coraggio. Dispiace perché volevamo fare uno step per una classifica migliore". Gli alibi? "Alcuni giocatori non li abbiamo - ha spiegato - e forse potevano darci di più, ma sono fiducioso, penso che quando si recuperano giocatori fondamentali le cose potranno andare meglio". L'assenza di Luperto? "Sicuramente ci sarà utile, lo aspettiamo, al momento in queste partite non ho trovato il giocatore che conoscevamo. Ma fa parte di quelle situazioni che possono capitare. Un allenatore puó fare le sue scelte, non è il caso di farne un dramma". Felici a partita iniziata? Per me uno spacca partite: a Verona ha fatto gol, oggi un assist".

