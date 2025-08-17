Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Calafiori a segno, l'Arsenal espugna l'Old Trafford

Gunners in gol al 13', poi reggono l'urto del Manchester United

di Redazione Sport
17 agosto 2025
Gunners in gol al 13', poi reggono l'urto del Manchester United

Gunners in gol al 13', poi reggono l'urto del Manchester United

XWhatsAppPrint

L'Arsenal ha segnato presto all'Old Trafford e poi ha respinto i ripetuti attacchi del Manchester United, nella partita d'esordio della Premier League. Il calcio d'angolo di Declan Rice è stato insaccato di testa sul secondo palo da Riccardo Calafiori (13') dopo che Altay Bayindir, il portiere turco preferito ad André Onana, era uscito a vuoto. Tre punti che hanno messo in secondo piano la pessima prestazione del costosissimo (76 milioni di euro) centravanti svedese Viktor Gyökeres. L'ex attaccante del Lisbona non ha tentato un tiro e ha completato solo quattro passaggi in un'ora.

Il Manchester United, nonostante la sconfitta, ha mostrato un gioco molto più convincente rispetto a quello della scorsa stagione, conclusa con un mediocre 15mo posto. La squadra di Ruben Amorim ha esercitato una pressione costante con il prezioso aiuto di Matheus Cunha e Bryan Mbeumo, due dei principali acquisti estivi, schierati titolari dal portoghese. Al 20' della ripresa é entrato il nuovo centravanti dello United, Benjamin Sesko, ma l'ex del Lipsia non ha lasciato il segno.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su