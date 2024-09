Calcio: 12/9 assemblea elettiva serie B, tre i candidati

Tempo di elezioni per le componenti della Federcalcio. Il prossimo 12 settembre è convocata l'Assemblea della Lega di Serie B con tre candidati alla presidenza: il n.1 uscente Mauro Balata, l'ex centrocampista e campione del mondo 1982 Beppe Dossena e il manager Vittorio Veltroni con quest'ultimo che nei giorni scorsi aveva chiesto democrazia nel voto e al quale, con una lettera inviata a tutte le società di B, ha risposto il presidente uscente Balata sottolineando "il pieno rispetto delle regole previste dallo statuto di Lega B". L'assemblea elettorale è convocata in presenza a Milano. La Lega di B ribadisce "alcune informazioni sulle quali sono stati posti quesiti specifici". "L'indicazione della modalità elettronica di voto, oltre a costituire un efficientamento e uno snellimento delle procedure, risponde all'esigenza statutaria, di garantire il voto anche a chi non fosse in grado di partecipare in presenza - si legge - In ogni caso, qualora tutte le società fossero presenti in sede assembleare con loro rappresentati è già prevista la possibilità di votazione anche con il tradizionale metodo cartaceo". "Le operazioni di voto - prosegue la nota - sono gestite dalla Società Eligo, attraverso una piattaforma le cui certificazioni sono a disposizione degli interessati, ed avverranno - come sempre e come ampiamente noto - alla presenza di un notaio e sotto la supervisione del giudice sportivo. La verifica sulla regolarità delle candidature è competenza esclusiva di un organo terzo, totalmente autonomo ed indipendente rispetto alla Lega B, che stabilisce autonomamente tempi e modi della stessa. La LNPB ha tempestivamente trasmesso, con comunicato del 3 settembre, a tutte le associate i programmi elettorali inviati dai candidati, ai quali già con PEC del 6 settembre, ha comunicato che - in aggiunta alla attività quotidiana che sono liberi di portare avanti direttamente con le società - avrebbero potuto esporre il proprio programma in assemblea".