Calcio: 6 squalificati in Serie A, tutti per un turno

Sono sei gli squalificati in Serie A dopo le partite della 14/a giornata. Il giudice sportivo di A Gerardo Mastrandrea ha fermato per un turno Daniel Boloca del Sassuolo e Antoine Makoumbou del Cagliari, che sono stati espulsi nel corso delle rispettive partite. In più una giornata anche a Enzo Barrenechea del Frosinone, Domenico Berardi del Sassuolo, Karol Linetty del Torino e Ruslan Malinovskyi del Genoa: erano tutti in diffida (quarta sanzione) e nel corso dei match a cui hanno preso parte hanno ricevuto il cartellino giallo.