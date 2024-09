Calcio: Abdulhamid 'impossibile rifiutare club come la Roma'

"Ringrazio Dio per essere qui, il club, la famiglia Friedkin e i tifosi per la fiducia che mi hanno dimostrato e per avermi dato questa opportunità. La Roma e' un grandissimo club, ho ricevuto questa offerta e non potevo rifiutare un club così importante, ringrazio Dio per avermi fatto arrivare qui e aver trovato questo accordo con il club". Sono queste le prime parole di Saud Abdulhamid, nuovo giocatore giallorosso, ai microfoni del club. Poi, parlando della nuova avventura che lo aspetta, Abdulhamid sottolinea come "la serie A e' un grande cambiamento per me, sia come calciatore che come persona, un grande successo personale. Mancini mi ha consigliato di scegliere la Roma, De Rossi è una leggenda del club, ho parlato un po' con lui, mi ha spiegato che lavoro mi aspetta", prosegue l'esterno prima di rivelare che il suo idolo è proprio un ex romanista come Maicon. Infine un pensiero sull'Olimpico che "quando gioca la Roma è sensazionale, ho visto molti video e sono diventato un grande fan non vedo l'ora di vedere tutto questo", conclude.