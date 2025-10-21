Acquista il giornale
Calcio: Abodi, 'nel nuovo stadio di Venezia partite Under 21'

'Quanto fatto con 'Bosco dello sport' esempio per tutta Italia'

di Redazione Sport
21 ottobre 2025
"La capienza non è quella richiesta e quindi non potrà ospitare gli Europei del 2032, ma le caratteristiche di questo stadio sono assolutamente coerenti con i criteri Uefa, e questo vuol dire che potranno essere ospitati eventi magari delle nazionali giovanili fino all'Under 21". Lo ha dichiarato stamani il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine della posa della prima pietra del nuovo stadio di Venezia, nel futuro Bosco dello Sport. "Quello che è stato fatto qui con il Bosco è un esempio per tutta Italia - ha aggiunto -. Per troppi anni abbiamo parlato, abbiamo sperato, abbiamo sognato, abbiamo auspicato e qui si è realizzato, o si sta realizzando".

Abodi ha definito il progetto "un luogo di sviluppo umano, perché ci sono tutti gli elementi che testimoniano non soltanto la volontà di costruire un edificio, o una serie di edifici, ma di farli a misura di persone, di renderli accessibili in un contesto di massimo rispetto dell'ambiente. Si capisce - ha concluso - che c'è una visione che non è soltanto quella al servizio dello sport o della cultura, ma delle persone che devono vivere questo luogo, a partire dai più piccoli".

