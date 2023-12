Calcio: Allegri, "5 partite per fare meglio dell'anno scorso"

"Diamoci un primo obiettivo per queste prossime partite: vogliamo fare meglio dei 38 punti dell'andata dell'anno scorso": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, fissa i paletti per i prossimi impegni dei bianconeri. "Domani sarà difficile e complicata contro il Napoli, poi avremo un altro scontro diretto contro la Roma e altre tre trasferte - spiega il tecnico alla vigilia del big-match contro i partenopei - quindi abbiamo cinque partite per fare meglio del girone d'andata della stagione passata".