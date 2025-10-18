Calcio: Allegri, contro Fiorentina occasione di consolidamento

"Le partite dopo la sosta sono sempre un'incognita ma i ragazzi stanno bene. Domani inizia un ciclo di cinque partite e contro la Fiorentina bisogna fare una partita attenta anche perché il valore di questa squadra non è rispecchiata dai punti e dalla classifica. Domani per noi è un'occasione e un'opportunità per consolidare la nostra posizione": sono le parole del tecnico del Milan Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia della sfida dei rossoneri contro la Fiorentina.