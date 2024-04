Calcio: Allegri, 'è un derby speciale, il Toro va forte'

"E' un derby speciale per noi e per i tifosi, è importante perché ci servono punti per il nostro obiettivo: il Toro insegue l'Europa, noi vogliamo la Champions": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta la sfida di domani contro i granata. "E' sempre difficile affrontare Juric, le sue squadre pressano e giocano uomo contro uomo a tutto campo - dice sull'avversario nella stracittadina - e poi parlano i numeri: hanno fatto 15 clean-sheet, vuol dire che prendono gol in una partita ogni due, e sono tra le migliori difese del campionato e tra le mura amiche".