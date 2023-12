Calcio: Allegri, il gruppo è diventato una squadra

"Vincere oggi contro una squadra che porta via punti a tutti e che gioca bene non era facile. Bisognava fare una partita del genere". La riassume così, Max Allegri, la vittoria della sua Juve a Monza nel finale di gara. "Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi abbiamo avuto l'occasione per fare il 2-0 e nel finale abbiamo avuto una reazione importante dopo il gol subito", la riassume Allegri. Che rispetto alla Juve dello scorso anno, indica una differenza: "Non ho fatto nulla di straordinario, la società ha lavorato bene questa estate e abbiamo preso solo Weah e Cambiaso che era già nostro. Ma il gruppo è diventato una squadra".