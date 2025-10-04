Calcio: Allegri, Juve lotterà per titolo serve passo avanti

"È una bella partita. Per noi è importante fare un altro passo in avanti contro una squadra che si giocherà lo scudetto fino alla fine. Dovremo essere bravi": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro la Juventus.

Per Allegri sarà una sfida speciale, contro la sua ex squadra. "È stata una settimana normale per me. Domani conta la partita, i sentimenti ci sono ovviamente dopo otto anni di Juve. Spero di fare otto anni anche al Milan. Domani è una partita importante contro una squadra che non ha mai perso. Sarà una bella partita da giocare".