Calcio: Allegri, 'Serve la Champions, ballano 100 milioni'

"Tra dentro e fuori dalla Champions ballano 100 milioni: l'obiettivo è sempre questo, centrarlo è fondamentale": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sottolinea ancora l'importanza di qualificarsi per la coppa europea più importante. "Questo derby vale molto per noi, la Juve non può stare per due anni senza Champions per il brand e a livello economico - continua alla vigilia della stracittadina contro il Toro - e adesso ci aspettano 40 giorni da vivere con passione e la voglia di centrare gli obiettivi: quando si vince si sta sempre meglio, dopo due vittorie consecutive serve un altro passettino nella strada che abbiamo intrapresa perché è ancora lunga".