Calcio: Allenamento a Coverciano, azzurri tutti presenti

Primo allenamento degli azzurri a Coverciano per preparare le partite, entrambe in trasferta contro la Franchi venerdì prossimo e Israele il 9 settembre sul neutro di Budapest. Agli ordini di Luciano Spalletti tutti e 23 i giocatori convocati, compreso Sandro Tonali tornato in Nazionale dopo la lunga squalifica per le scommesse. In campo anche Alessandro Bastoni che venerdì sera era uscito in anticipo durante Inter-Atalanta. ''I dottori erano parsi un po' pessimisti mentre il ragazzo è stato molto più ottimista sulla possibilità di risolvere tutto in pochi giorni. E questo già da sabato mattina. Anche oggi - ha spiegato il ct azzurro - è rimasto della stessa idea, valuteremo giorno dopo giorno poi decideremo per giò che è più giusto".