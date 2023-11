Calcio: Ancelotti, Vinicius 'purtroppo è abituato' al razzismo

Vinicius Junior ormai "purtroppo è abituato" ad atti razzisti negli stadi spagnoli, si è lamentato Carlo Ancelotti, allenatore del brasiliano al Real Madrid. Ancora bersaglio degli insulti razzisti di un tifoso del Barcellona durante il Clasico, allo Stadio Olimpico di Monjtuic della scorsa settimana, l'attaccante "è concentrato sulla prossima partita e sul suo lavoro", ha assicurato Ancelotti. Un video pubblicato dai media spagnoli sabato scorso dopo la partita mostrava un tifoso del Barça che urlava "scimmia" al giocatore. Vinicius, che ha appena prolungato il suo contratto con il Real fino al 2027, era già stato vittima di razzismo il fine settimana precedente a Siviglia, dove un tifoso andaluso era stato espulso dallo stadio Sanchez Pizjuan per aver mimato una scimmia nella sua direzione. Vinicius è stato ascoltato in tribunale il 5 ottobre nell'ambito di un'indagine sugli insulti razzisti pronunciati contro di lui a Valencia il 21 maggio. Lunedì ha ricevuto il premio Socrates durante la cerimonia del Pallone d'Oro, che premia i progetti educativi da lui promossi in Brasile e simboleggia la sua lotta contro la discriminazione.