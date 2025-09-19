Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Calcio: ancora assenti Hermoso e Wesley a due giorni dal derby

Problema muscolare per il difensore, virus per l'esterno

di Redazione Sport
19 settembre 2025
Problema muscolare per il difensore, virus per l'esterno

Problema muscolare per il difensore, virus per l'esterno

XWhatsAppPrint

Ancora un allenamento, quello di domani, e poi domenica la Roma scenderà in campo all'Olimpico per il derby contro la Lazio. Nella seduta di oggi, intanto, erano ancora assenti, oltre Bailey e Dybala, anche Hermoso e Wesley. Per il centrale leggero affaticamento muscolare al soleo della gamba. Gli accertamenti hanno escluso lesioni, ma è a forte rischio la sua presenza. Per l'esterno brasiliano, invece, virus intestinale. Dovrebbe tornare in gruppo domani salvo sorprese.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su