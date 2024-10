Calcio: Atalanta; Djimsiti e Ruggeri disponibili per Venezia

Berat Djimsiti e Matteo Ruggeri hanno ripreso a lavorare parzialmente col resto della squadra candidandosi alla convocazione per Venezia. Non ne è comunque certo il rientro in campo domenica, anche in considerazione del trittico di impegni dell'Atalanta in sei giorni, completato dal Celtic in Champions mercoledì 23 e dal Verona sabato 26. Il difensore albanese s'era infortunato all'anca sinistra con lo Shakhtar il 2 ottobre, gara saltata dall'esterno mancino per problemi al ginocchio sinistro. Serve ancora tempo, invece, al superamento degli infortuni muscolari di Toloi, Kossounou e Brescianini, questi ultimi due limitatisi alle terapie come Scamacca, mentre Scalvini si allena senza pallone da martedì. Nel ballottaggio come punte esterne del tridente di Gasperini, insieme ai titolari De Ketelaere e Lookman, tornato ad allenarsi insieme a Sulemana, ci sono Samardzic, Zaniolo e anche Pasalic se De Roon non sarà ancora arretrato in difesa con Hien e Kolasinac. Retegui, come alternativa da centravanti, ha solo Vlahovic dell'Under 23. In fascia partiranno Bellanova e Zappacosta.