Calcio: Atalanta; Juric, caso Lookman penalizza i tifosi

"Quella di Lookman è una situazione tipica che il mercato sta creando negli ultimi anni". Così Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, commenta l'estate turbolenta del Pallone d'Oro d'Africa e gli striscioni affissi a Zingonia dai tifosi.

"Sono situazioni che penalizzano i tifosi, mentre i giocatori e i club curano i loro interessi - sostiene il tecnico -. I tifosi ci mettono le emozioni e il cuore e quindi ci rimangono male. La lotta è tra le emozioni e i ragionamenti a mente fredda".

Gli striscioni, poco prima dell'ingresso e lungo il corso Europa a Ciserano, sono ancora lì. "La maglia va onorata... Un'altra cazzata non verrà giustificata", firmato '1907', ovvero la Curva Nord, era stato il primo. Non disposti a perdonare, invece, i fan della 'Vecchia Guardia': "Meglio la B che uno in squadra così".

Ademola Lookman, multato per i 15 giorni di assenza ingiustificata per il caso di mercato con l'Inter, è tornato martedì mattina e si allenerà a margine della squadra fino al 2 settembre.