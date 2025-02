Calcio: Atalanta; lesione all'adduttore, Hien stop 3 settimane

Come annunciato ieri sera dall'allenatore Gian Piero Gasperini, l'Atalanta perde Isak Hien in occasione del ritorno dei playoff di Champions League stasera col Bruges. Il difensore nazionale svedese, che ieri pomeriggio era regolarmente in gruppo durante la rifinitura a Zingonia, ha una lesione di primo grado all'adduttore lungo a sinistra. Dovrebbe tornare a disposizione entro tre settimane.