Calcio: Atalanta; lesione per Scalvini, fuori 3 settimane

Giorgio Scalvini ha riportato la lesione muscolo-fasciale di primo grado all'adduttore lungo di destra e starà fuori per tre settimane. Il difensore dell'Atalanta, infortunatosi in Champions League mercoledì sera a Parigi dove ha giocato appena 10 minuti, salterà Torino, Juventus, Bruges e Como. Tornerà disponibile dopo la sosta.

Dovrebbe invece essere indisponibile soltanto per la trasferta di domenica contro il Torino Charles De Ketelaere, sostituito all'intervallo proprio contro il Psg. L'attaccante belga soffre di un risentimento fasciale al muscolo ileopsoas sinistro, tra anca e femore: le condizioni del calciatore saranno monitorate giorno dopo giorno, ma si tratta di un infortunio di lieve entità.