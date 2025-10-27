Calcio: Atalanta-Milan a Doveri, Sozza per Inter-Fiorentina

Sarà Daniele Doveri di Roma ad arbitrare Atalanta-Milan, valida per la 9/a giornata e in programma domani alle ore 20.45. Inter-Fiorentina (mercoledì alle ore 20.45), è stata affidata a Simone Sozza della sezione di Seregno. Lecce-Napoli, in programma domani alle 18.30, sarà diretta da Giuseppe Collu di Cagliari, mentre ad arbitrare Roma-Parma di mercoledì alle 18.30, sarà Valerio Crezzini di Siena.