Calcio: Atalanta-Milan a Doveri, Sozza per Inter-Fiorentina

di Redazione Sport
27 ottobre 2025
Sarà Daniele Doveri di Roma ad arbitrare Atalanta-Milan, valida per la 9/a giornata e in programma domani alle ore 20.45. Inter-Fiorentina (mercoledì alle ore 20.45), è stata affidata a Simone Sozza della sezione di Seregno. Lecce-Napoli, in programma domani alle 18.30, sarà diretta da Giuseppe Collu di Cagliari, mentre ad arbitrare Roma-Parma di mercoledì alle 18.30, sarà Valerio Crezzini di Siena.

