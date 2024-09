Calcio: Atalanta; ufficiale Cuadrado, 'caloroso benvenuto'

"La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Juan, augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra". Con questo augurio l'Atalanta ufficializza in una nota l'ingaggio di Juan Guillermo Cuadrado Bello, svincolatosi dall'Inter campione d'Italia. Il 36enne esterno destro colombiano, che ha passato le visite mediche stamani alla clinica La Madonnina di Milano per poi firmare in sede a Zingonia, dove sarà a disposizione dell'allenatore Gian Piero Gasperini martedì alla ripresa degli allenamenti, ha un palmarès personale di 6 scudetti, 4 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane, una Premier League e una Coppa di Lega inglese col Chelsea. L'ex Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus e Inter, in Italia dal 2009 tranne la parentesi inglese nella stagione 2014-2015, conta 372 partite in serie A con 43 reti e 66 assist. In Europa, invece, 59 match, 4 reti e 11 assist-gol in Champions League e 21 presenze, 4 reti e 3 assist in Europa League. Nazionale della Colombia fino al 2023, vi ha disputato 116 partite con 10 gol. "E' arrivato El Panita", scrive il profilo Instagram dell'Atalanta riferendosi al soprannome più comune tra i colombiani.