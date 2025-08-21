Calcio: Athekame, 'il Milan una sorpresa, darò il 100%'

"Quando mi ha contattato il Milan circa tre settimane fa, la mia reazione è stata fortissima, ma anche di sorpresa. Penso che sia un club grandissimo. Voglio darmi al 100% per la squadra e migliorare. Penso che sia la cosa più importante": lo dice Zachary Athekame, terzino destro arrivato dallo Young Boys, durante la conferenza stampa di presentazione.

"A chi mi ispiro? È sempre stato Dani Alves, non sento la pressione di essere al Milan. È una grande sfida, è un club storico. Abbiamo obiettivi ma ci concretiamo sul presente e non sul futuro. Dobbiamo focalizzarci sulle prime partite", spiega lo svizzero.