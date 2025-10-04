Acquista il giornale
Calcio: azzurri; Gattuso chiama Piccoli al posto di Zaccagni

Il laziale infortunato, prima chiamata per attaccante viola

di Redazione Sport
4 ottobre 2025
Zaccagni salta la nazionale, al suo posto Gattuso chiama Piccoli. L'attaccante della Lazio e' stato infatti escluso dall'elenco dei convocati della Nazionale a causa di un infortunio accusato ieri in allenamento, che lo rende indisponibile per le prossime due gare valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 con Estonia (11 ottobre, Tallinn) e Israele (14 ottobre, Udine). Al suo posto il ct azzurro ha chiamato l'attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli, alla sua prima chiamata con la nazionale maggiore.

