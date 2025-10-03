Calcio: azzurri, prima chiamata per Cambiaghi e Nicolussi

Il ct dell'Italia, Gennaro Gattuso, ha convocato 27 calciatori in vista della doppia sfida di qualificazione ai Mondiali, contro Estonia (11 ottobre a Tallin) e Israele (14 ottobre a Udine), e tra loro ci sono due azzurri alla prima chiamata in assoluto: Hans Nicolussi Caviglia, della Fiorentina, e Nicolò Cambiaghi, del Bologna. Tornano a vestire la maglia azzurra Matteo Gabbia e Bryan Cristante, assenti rispettivamente da ottobre e giugno 2024.