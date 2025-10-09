Calcio: azzurri; Tonali, abbiamo ritrovato il coraggio

fdGattuso ci trasmette tanto riguardo l'attaccamento alla maglia. L'intensità degli allenamenti è alta, la voglia di allenarsi è tantissima. In passato ci perdevamo anche in un bicchier d'acqua, al primo gol subito ci creavamo problemi. Ora abbiamo ritrovato coraggio''. Così Sandro Tonali intervenendo oggi da Coverciano ai microfoni di Vivo Azzurro, dove non a nascosto la stima verso l'attuale commissario tecnico subentrato a Luciano Spalletti.

Il centrocampista del Newcastle, a domanda precisa, ha fatto capire che in futuro potrebbe tornare in Italia: ''Non si può mai sapere cosa succederà, io dico a tutti che è possibile. Non chiudo la porta all'Italia, è la mia nazione. Magari non adesso, perché al Newcastle ho trovato il mio equilibrio. Scholes mi ha definito il miglior centrocampista della Premier League? Quando arrivano complimenti da ex giocatori forti fa sempre piacere e anche un bell'effetto, e un po' mi sorprende''.