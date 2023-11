Calcio: Barella, "due risultati su tre? Vogliamo vincere"

"Tra noi e l'Europeo c'è una squadra forte, l'Ucraina, ma noi siamo consapevoli delle nostre forze. Abbiamo voglia di difendere questo titolo che ci siamo guadagnati con merito. Però, prima, bisogna passare da questa sfida difficile ma siamo pronti". Così Nicolò Barella, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della sfida contro l'Ucraina. A Leverkusen, in campo neutro, gli azzurri potranno contare su due risultati su tre per qualificarsi a Euro 2024 per difendere quel titolo conquistato contro l'Inghilterra nel 2020: "Sicuramente noi vogliamo entrare in campo per cercare la vittoria per non ritrovarci in situazioni scomode - ha detto il centrocampista azzurro -. Logicamente bisogna pensare che abbiamo due risultati su tre dalla nostra parte ma sarebbe meglio per noi chiudere subito la partita per poterla gestire con un risultato migliore per noi. Come si batte l'Ucraina? Hanno grandissime individualità, lo dimostrano i loro giocatori dove giocano. Sono veloci, hanno tecnica. Però abbiamo dimostrato nella gara di San Siro che nel gestire noi la palla loro fanno più fatica e dovremo cercare di fare questo anche domani". Italia che arriva alla sfida contro l'Ucraina con la vittoria per 5-2 contro la Macedonia del Nord, anche se sono proprio i due gol subiti dalla formazione azzurra che sembrano aver lasciato in qualche amarezza di troppo: "Sinceramente dal campo non ho vissuto momenti difficili. Sono state due situazioni particolari, due gol, una su un calcio d'angolo e l'altra dove io probabilmente non dovevo stare in quella maniera. Io, comunque ho avuto sempre la sensazione di voler vincere la partita". Spalletti non ha ancora deciso l'undici iniziale che domani affronterà l'Ucraina ma è possibile che a centrocampi si forma la coppia di nerazzurri Barella-Frattesi: "Davide è un grandissimo giocatore, come tutti quelli che sono qua. Ha sempre fatto bene in nazionale, ha contribuito a mettere qualcosa di suo - ha detto il centrocampista dell'Inter e dell'Italia -. I giocatori forti quando giocano assieme va sempre bene ma non so quali saranno le scelte del mister, non le sappiamo, ma chiunque giocherà sarà pronto per questa partita".