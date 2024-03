Calcio: Barone 'lo stadio è diventato giocattolo della politica'

"La situazione del Franchi continua ad essere molto complicata, era facile prevederlo perché il tema dello stadio è diventato il trofeo o la medaglia ma soprattutto, il giocattolo della politica. E come Fiorentina rischiamo di perdere nei prossimi anni 100 milioni di ricavi". E' quanto ha dichiarato il direttore generale viola Joe Barone intervenendo sui canali del club da Budapest dove si trova al seguito della squadra impegnata questa sera nella gara d'andata degli ottavi di Conference League contro il Maccabi Haifa. ''Ci sono le elezioni e tutti vogliono mettersi una medaglia sul petto riguardo a questa vicenda - ha continuato Barone - Tanti proclami ma nessuno che pensa ai tifosi o alla società. Lunedì c'è stata una riunione con il Comune, io non ero presente ma mi è stato riferito che le nostre numerose domande, sulla durata dei lavori o sulle cifre del futuro affitto, sono rimaste senza risposte e con ancora tanti dubbi Per quattro anni la Fiorentina non avrà i ricavi avuti finora, la nostra previsione è che perderemo almeno 100 milioni''. Il dirigente viola ha chiuso rivolgendosi al Governo: ''Chiedo che metta attenzione su questo progetto perché alla fine a rimetterci saranno i tifosi e soprattutto la nostra società che pure dal punto di vista finanziario è gestita alla perfezione''.