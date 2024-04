Calcio: Bayern in picchiata, ma Tuchel non andrà via prima

Thomas Tuchel, che lascerà il Bayern la prossima estate, rimarrà comunque sulla panchina fino alla fine della stagione, nonostante il susseguirsi di risultati negativi. Lo ha assicurato il direttore sportivo del club bavarese, Max Eberl. "Non so cosa dovrebbe succedere perché non rimanga in panchina fino alla fine della stagione", ha detto il dirigente ai giornalisti prima di volare a Londra, dove mercoledì il Bayern affronterà l'Arsenal nell'andata dei quarti di Champions. Battuto sabato a Heidenheim (3-2), una settimana dopo la debacle casalinga contro il Borussia Dortmund (2-0), il Bayern, eliminato agli ottavi di Coppa di Germania da un club di terza divisione, ha 16 punti di distacco dal Bayer Leverkusen che stanno dominando la Bundesliga. E in 28 giornate di campionato ha subito sei sconfitte, un dato senza precedenti dalla stagione 2011-'12. Il club ha annunciato a febbraio che il contratto di Tuchel, inizialmente valido fino all'estate 2025, sarebbe stato ridotto di una stagione e risolto quest'estate. Ma Eberl ha assicurato che il legame tra l'allenatore e la sua squadra non si è spezzato. "Se tutto fosse distrutto, allora avremmo dovuto preoccuparci. Non ho avuto questa impressione nelle ultime cinque settimane", ha insistito.