Calcio: Belotti dal Como al Cagliari in chiusura di mercato

Andrea Belotti in extremis dal Como al Cagliari: contratto depositato in Lega. L'ultimo acquisto del club rossoblu è stato definito poco prima della chiusura delle trattative, alle 20. Un trasferimento a sorpresa dal momento che il mercato in entrata sembrava già chiuso con l'arrivo dei difensori Ze Pedro e Rodriguez.

E invece nel pomeriggio si è presentata l'occasione: Belotti non era convinto dalle possibilità Valencia e Sampdoria, perchè sicuro di poter dare ancora qualcosa in serie A. A quel punto si è fatto avanti il Cagliari che ha sorpassato tutti. Presidente Giulini e diesse Angelozzi non hanno avuto esitazioni, ma anche il giocatore ha gradito molto l'interessamento del club rossoblù. Alla fine è arrivato l'accordo.

Belotti, classe 1993, ha concluso l'ultima stagione in prestito al Benfica: 3 gol in 14 presenze nel campionato portoghese. Prima della partenza all'estero aveva segnato due gol in 18 gare con il Como. Nel 2023-24 sei reti divise tra Roma e Fiorentina.

Zero reti invece nel primo campionato in giallorosso dopo l'addio al Torino (100 gol in granata in 232 partite). Belotti ha giocato quattro gare negli Europei vinti dall'Italia nel 2021.